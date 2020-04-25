Минск, , 07:23 — REGNUM Белоруссия намерена в 2020—2021 годах привлечь от Международного банка реконструкции и развития займ в размере €90 млн. Об этом свидетельствует постановление совета министров Белоруссии №249 от 23 апреля. Соответствующий документ был опубликован 25 апреля на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Указанную в документе сумму планируют привлечь сроком на 11 лет «для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию» в Белоруссии.

В связи с этим совет министров республики постановил одобрить проект соглашения о кредите между республикой и Международным банком реконструкции и развития за основу для проведения переговоров.

На проведение переговоров по данному соглашению согласно постановлению уполномочено министерство здравоохранения республики. Белорусский минздрав может также вносить несущественные изменения в соглашение, которые не имеют принципиального значения. Также министерство здравоохранения уполномочено подписать соглашение «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

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