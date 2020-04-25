Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность продлить действие 60-дневного запрета на иммиграцию в Соединенные Штаты. Об этом заявил советник американского лидера Стивен Миллер на закрытой встрече, запись которой оказалась у газеты The Washington Post.

По словам Миллера, приостановка иммиграции в США является частью долгосрочной стратегии, и Белый дом не рассматривает ее в качестве временной меры. Газета предполагает, что таким образом администрация Трампа хочет, чтобы ограничения действовали и в долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в Соединенные Штаты сроком на 60 дней в связи с дефицитом рабочих мест в стране. По мнению Трампа, указ должен гарантировать безработным американцам приоритетное право на трудоустройство. Также предполагается, что эта мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения США.

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