Вашингтон, , 03:53 — REGNUM В субботу, 25 апреля, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха +28… +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Красноярске 25 апреля будет самым жарким днём месяца с дневной температурой, намного превышающей обычную для этого времени.

В 7:40 на Театральной площади было +20 °C.

Ночью с 25 на 26 апреля ожидается +8… +12 °C.

Скорость юго-западного, западного ветра 2−5 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В воскресенье, 26 апреля, в Красноярске до +18 °C днём и до +6 °C ночью.

В понедельник, 27 апреля, в Красноярске ожидается до +19 °C днём. Ночью до +5 °C.