Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео порекомендовал американским властям сохранить финансирование для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ряду программ, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Источник утверждает, что соответствующее письмо Госдеп США направил в американский Совет национальной безопасности. Там говорится, что ВОЗ играет важную роль в борьбе с полиомиелитом в семи государствах. Эти программы ВОЗ все же необходимо, по мнению Госдепа, продолжить финансировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Соединенные Штаты могут не вернуться к финансированию ВОЗ. По его словам, Вашингтон рассчитывает на структурную реформу в организации, которая исправит недостатки.

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