Бразилиа, , 03:32 — REGNUM Генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас инициировал расследование в отношении президента Жаира Болсонару. О направлении соответствующего ходатайства в Федеральный верховный суд 24 апреля сообщает телеканал «Глобу».

Как следует из документа прокуратуры, на который ссылается телеканал, планируется проверить заявления ушедшего в отставку министра юстиции Сержиу Мору о наличии в действиях президента признаков подлога документов, использования служебного положения, угрозы интересам следствия, препятствия правосудию, пассивной коррупции.

Генпрокурор намерен получить объяснения экс-министра по всем пунктам его обвинений в адрес Болсонару и предоставить «подтверждающие документы, которыми Мору может располагать».

Напомним, Мору подал в отставку после того, как президентом был уволен глава Федеральной полиции Бразилии Маурисиу Лейте Валейшу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Жаир Болсонару, отвечая на критику отправленного в отставку министра юстиции и общественной безопасности страны Сержиу Мору, отверг его обвинения во вмешательстве в расследования федеральной полиции.

Мору выдвинул обвинения в адрес главы государства после того, как его заявление об отставке было принято. Для многих бразильцев он является символом борьбы с коррупцией.

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