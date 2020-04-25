Пекин, , 03:00 — REGNUM В КНДР из Китая направлена делегация, наличие медицинских специалистов в которой эксперты связывают со слухами о возможных проблемах со здоровьем у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом 25 апреля со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По информации агентства, делегация была направлена в КНДР 23 апреля. Руководитель делегации — высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

О комментариях китайской стороны в настоящее время не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Власти Японии занимаются сбором и анализом информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына

Ранее о том, что сведения о проблемах со здоровьем у лидерКНа КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, в ходе брифинга в Белом доме завил президент США Дональд Трамп.

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