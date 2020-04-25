Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Соединенные Штаты готовы поставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Германию, если в этом будет необходимости, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы, возможно, будем отправлять их в Германию, если им они потребуются», — заявил он.

Трамп утверждает, что лидеры множества государств просят США прислать им аппараты ИВЛ, на что американские власти соглашаются. По его данным, поставки уже идут во Францию, Италию, Испанию, Гондурас, Мексику и Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 апреля число умерших от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, превысило в США 50 тысяч человек. Общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране превысило 870 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: В США количество умерших от COVID-19 перевалило за 50 тыс