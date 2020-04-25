Каракас, , 01:30 — REGNUM Совместная деятельность по борьбе с коронавирусом нового типа стала темой видеоконференции с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главы минздрава Венесуэлы Карлоса Альварадо. Об этом венесуэльский чиновник 24 апреля сообщил в своем Twitter.

Кроме того, руководители ведомств обсудили двустороннее сотрудничество в области здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор, который касался борьбы с пандемией коронавируса.

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