Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Соединенные Штаты не вели каких-либо тайных переговоров с Венесуэлой, заявил и.о. помощника главы Госдепа США по Западному полушарию Майкл Козак на брифинге.

На брифинге представителю госдепартамента задали вопрос, привели ли «тайные переговоры» с Венесуэлой к прогрессу.

«США не ведут каких-либо тайных переговоров с Венесуэлой, поэтому я не совсем понимаю, к чему эта отсылка», — ответил Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо опроверг данные о переговорах оппозиции с законными властями Венесуэлы. По его словам, венесуэльские оппозиционные партии придерживаются единой позиции и согласны лишь на создание чрезвычайного правительства.

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