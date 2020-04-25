Бразилиа, , 01:10 — REGNUM Обвинения во вмешательстве в расследования федеральной полиции отверг президент Бразилии Жаир Болсонару, отвечая на критику отправленного в отставку министра юстиции и общественной безопасности страны Сержиу Мору в ходе пресс-конференции.

«Его заявления о том, что я якобы хотел узнать о состоянии текущих расследований, не соответствуют действительности», — заявил бразильский лидер.

Болсонару добавил, что почти за 16 месяцев, которые Мору возглавлял министерство, со стороны президента не поступало ни одного запроса, которые можно расценить как попытку вмешательства в расследование дел.

Напомним, Мору выдвинул обвинения в адрес главы государства после того, как был отправлен в отставку. Для многих бразильцев он является символом борьбы с коррупцией.