Бейрут, , 00:57 — REGNUM Правительство Хасана Диаба в Ливане якобы стремится совершить переворот, разрушая либеральную экономическую систему, заявил 24 апреля бывший премьер-министр страны и глава суннитского движения «Аль-Мустакбаль» Саад Харири в эфире телеканала LBC.

«Правящий кабинет действует в угоду тем политическим силам, которые хотят разрушить либеральную экономическую систему в Ливане», — сказал политик.

Такое заявление в стране связывают с падением более чем вдвое обменного курса ливанского фунта. Его резкое удешевление вызвало шок у населения и создало существенные ограничения в работе финансовой системы.

Сам Харири вернулся в Бейрут на прошлой неделе, и с этим событием в стране связывают возобновление антиправительственных выступлений в столице и в других городах.

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