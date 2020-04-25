25 апреля 2020 | Время чтения 8 мин

Общность так называемой реновации и самоизоляции только на поверхностный взгляд выглядит натянуто и странно. На самом деле много фактов говорят о том, что эти явления нашей жизни, остро проявившиеся в Москве и далее по России, имеют общие корни и цели. Надо только эти корни разглядеть

Юрий Эхин, , 10:41 — REGNUM Это в общем несложно сделать, стоит лишь освободиться от цепенящего страха заражения неведомым короновирусом и не дай Бог смерти от него. А так же от страха лишиться работы, доходов, страха кризиса и голода, наконец. Этот-то страх, круглосуточно нагоняемый телевидением с кадрами врачей-«космонавтов», графиками заболеваний, грозными заявлениями мэра столицы, с падением цен на нефть, курса рубля и так далее, является проводником слепоты и глухоты. Тем более, что факты скрывают или прикрывают. Тем не менее их можно обнаружить, услышать голоса разума со стороны сведущих в эпидемиологии людей, которых в этой ситуации стоит слушать прежде всего. Таких, например, как доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Игорь Гундаров, который в свою очередь ссылается на мнение своего коллеги, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, ныне депутата Государственной Думы.

Коронавирус в России Иван Шилов © ИА REGNUM

И если о так называемой реновации пятиэтажных домов, приводящей к огромной скученности населения в столице, или оптимизации системы здравоохранения, приведшей к ликвидации огромного числа поликлиник, больниц, к распылению медицинских кадров, написано немало, то в сочетании с якобы пандемией короновируса всё это обретает новые смыслы, показывая системность, глубокую последовательность и дальние планы происходящих разрушений.

Однако, обо всем по порядку. О том, что в стране нет пандемии от короновируса как таковой, говорят простые цифры и несложные арифметические подсчеты с ними. Например, по данным профессора Игоря Гундарова в России согласно статистике обычно регистрируют до 35 тысяч смертей ежегодно от лёгочных заболеваний, вызванных гриппом или ОРЗ, включая ОРВИ (которые так и расшифровываются — острые респираторные вирусные инфекции, в том числе короновирусные). Так было все прежние годы. Для сравнения смертность от короновируса в течение одного месяца текущего года официально достигла 555 человек (по состоянию на 23.04.2020, когда ситуация более-менее стабилизировалась). То есть можно прогнозировать, что короновирус за 2020 год унесет жизни около 6−7 тысяч человек, что примерно В ПЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ обычного уровня смертности от подобных заболеваний. Это разве не шок прозрения? Тогда откуда вдруг пандемия? Зачем навязывают страхи и подавленность, которые сами по себе резко снижают иммунитет человека, а значит повышают риски заболеть?

В медицинских масках Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Что же такое пандемия вообще? Из ряда источников следует, что эпидемия — это вспышка заболевания у 5% населения какой-то страны. Пандемия — это когда эпидемия выходит за пределы одной страны и приобретает более крупные масштабы. Ранее Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) объявляла пандемию при количестве заражений более 5% населения. Только недавно этот порог заболеваемости ВОЗ почему-то отменила вообще. Не случайно пандемию и самоизоляцию не признали и не стали объявлять в Белоруссии и Швеции. В нашей стране официальное число заразившихся короновирусом составило 62,8 тысячи человек или 0,04% населения страны (на 23.04.2020). То есть в СТО РАЗ МЕНЬШЕ обычной нормы. Так почему, извините, у нас объявлена пандемия? Из-за чего вдруг такая жёсткость самоизоляции, по сути карантин с огромными штрафами и запретами на работу, на свободу передвижений, на прогулки вообще? Ведь это фактически режим карцера, где прогулки тоже запрещены. Только кормить себя и оплачивать коммуналку, в отличие от карцера, заставляют самих, лишив одновременно возможности работать и помощи государства, которая должна быть оказана в случае объявления карантина и чрезвычайной ситуации (положения). Но если карантин не объявляют, значит нет законных оснований для этого. То есть не существует опасных масштабов заражения.

Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

В России при численности населения более 146 млн человек и средней продолжительности жизни гражданина около 73 лет, умирает ежегодно до 2 млн человек без всякой страшной пандемии. Примерно столько же рождается младенцев (округленно при условии сохранении численности населения). То есть идет нормальная смена поколений людей.

146,000,000 граждан: 73 года = 2,000,000 граждан в год умирает/рождается

Соответственно, в день умирает обычно около 5500 человек без всякой истерии, и никто по этому поводу карантинов с психозами не устраивает.

2 000 000 граждан: 365 дней в году ≈ 5500 граждан в день умирает/рождается

Однако с диагнозом короновирус официально в конце апреля умирало около 50 человек в пиковые дни (в среднем 18 человек в день или 0,34% от нормы). Цифры смертности от короновируса в СОТНЮ РАЗ МЕНЬШЕ обычной смертности! И что же это за ничтожно малая цифра по сравнению с обычными 5500 смертями ежедневно? Которая вдвое не дотягивает до привычных смертей 95 человек в день от гриппа с осложнениями? Очевидно, что 99,66% всех смертей происходят по другим причинам, даже официально. А неофициально еще больше, поскольку есть информация что из-за давления властей этот диагноз ставят глубоким старикам, умершим вероятнее всего от возраста. Вот ведь каков «серьезный повод» для домашнего ареста всего населения страны и других шараханий? Всё это настораживает.

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Какая связь с реновацией, спросите вы? Дело в том, что осуществляется всё теми же лицами и похожими методами. Ведь и по реновации сначала шла массированная ложь через СМИ о якобы аварийности пятиэтажных домов, чего на самом деле нет. Услышав жители в страхе бежали голосовать в МФЦ за включение своих домов в программу сноса-реновации, добровольно передавая свои земельные участки и все права мэру Собянину. Который к земле жителей добавил 3,5 трлн рублей из бюджета города Москвы и перевел всё в Фонд реновации — по сути персональный фонд самого Сергея Собянина, поскольку единственным фактическим распорядителем, если не сказать владельцем, является он и несколько зависимых от него лиц.

Снос здания по программе реновации Петр Данилов (с) ИА Красная Весна

Далее мэр заставляет работать на Фонд реновации чуть ли не всё московское Правительство, включая заместителей мэра, департаменты, префектуры округов, управы районов и даже систему ГБУ «Жилищник», тоже подчиняющихся мэру. А прибыль от продажи построенных вместо пятиэтажек жилых домов по программе реновации в четыре раза большей плотности и высотности достается в результате Фонду реновации. Это на минуточку, примерно 7,2 трлн рублей дохода без особых затрат и хлопот со стороны Фонда, за счет бюджета столицы и работы её служащих.

Однако обратно городу Москве ни полученная прибыль, ни построенные вновь квартиры Фонд реновации передавать не обязан согласно принятым законам РФ, постановлениям Правительства РФ и Москвы, Устава Фонда. При этом увеличение скученности населения столицы из-за повышения плотности и высотности жилой застройки, увеличения пассажирских потоков делает в разы выше риски распространения любых инфекционных заболеваний, к которым относится в том числе СOVID-19. Не говоря уже о дискомфорте проживания, отсутствии зелени, парковок, перегруженности дорожной сети, отсутствии необходимых инженерных мощностей и так далее. Все это было поддержано правительством РФ, Госдумой, Советом Федерации, одобрено президентом.

Именно мэр Москвы С. Собянин на протяжение десяти лет рьяно продвигает урбанизацию всей страны путем сосредоточения населения России в крупнейших городах-миллионниках. Соответственно он ратует за опустошение тысяч малых городов и сотен тысяч сел и деревень, по сути зачистку от коренного народа огромной территории России, богатой природными ресурсами и историей. Чем способствует не только распространению эпидемий в городах, но фактически ставит под угрозу целостность государства, подрывая его жизнеспособность и обороноспособность, понимает он это или нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он же является сторонником создания электронного учета граждан через систему МФЦ, уличных видеокамер, создания так называемого «умного города», что в массе своей открыто проявилось при этой странной пандемии. Возможно, урбанистические теории, привезенные из Японии и Европы, хороши для Сингапура и Тайваня. Но они крайне опасны для огромнойи малозаселеннойРоссии. Применение в чистом виде этих теорий у нас очень опасно и означает, что Россию фактически стремятся уменьшить до размеров Сингапура, не больше и не меньше. При этом схема территориального развития страны специалистов не допускают до обсуждения этих ключевых вопросов. Даже поддерживаемый мэром завоз огромного количества мигрантов из Средней Азии на стройки столицы и остановки строительства из-за пандемии теперь выльется в рост уличной преступности.

Тем не менее, недавно Сергей Собянин распоряжением президента В.В. Путина введен в Совет безопасности страны и даже возглавил штаб по противодействию короновирусу, для распространения которого он столько сделал и продолжает делать.

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Какие выводы из всего этого следуют? Объяснение происходящему лишь отчасти можно найти в слепой и потому непонятной послушности властей России Всемирной организации здравоохранения, которая сняла с себя обязанность по обоснованию своих решений объективными данными. Это тем более странно, что внесенными недавно изменениями в Конституцию России кроме «обнуления» прежних сроков президентства вводится преобладание российских законов и норм над международными.

Складывается впечатление, что ничем не обоснованное объявление пандемии COVID-19 будто специально задумано как повод для доведения до катастрофы негативных последствий реновации с помощью остановки производств, торговли, обслуживания, введения методов электронного контроля за гражданами, за их платежами и перемещениями, доведения до безденежности миллионов людей, обсуждения их принудительной вакцинации. Возможно, это на самом деле является частью некоего, продуманного за пределами нашей Родины широкого плана, о подлинных угрожающих целях которого мы можем лишь догадываться.

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