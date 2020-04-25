Киев, , 00:00 — REGNUM Отзыв посла, которым Тбилиси угрожает Украине в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером страны, создаст Грузии ещё больше проблем, заявил 24 апреля глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Он напомнил грузинским властям, что Грузия — это совсем не США, и в Тбилиси должны это помнить и не указывать такой мощной державе как Украина, какие кадровые решения принимать или нет.

«Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать», — заявил Арахамия.

«Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Тбилиси отзовёт посла из Киева, если украинские власти назначат Михаила Саакашвили вице-премьером своей страны. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен в розыск.

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