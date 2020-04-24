Кишинёв, , 23:16 — REGNUM Попытка оппозиции блокировать российский кредит — политическая игра, заявил 24 апреля молдавский президент Игорь Додон.

Комментируя решение молдавского Конституционного суда приостановить по запросу оппозиции ратификацию соглашения о кредите из России, глава государства заявил, что это — «политическая игра», попытка олигархов «снова захватить государственные институты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция в КС оспорила решение парламента от 23 марта о ратификации соглашения о предоставлении Москвой кредита в €200 млн. Деньги должны были частично перекрыть дефицит бюджета Молдавии на 2020 г.

КС принял решение приостановить действие парламентского решения. Он, по требованию оппозиционеров, проверяет соответствие этого соглашения конституции Молдавии.

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