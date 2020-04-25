Тегеран, , 16:35 — REGNUM 24 апреля представители муниципалитета Тегерана приняли участие в вебинаре, организованном муниципалитетом Пекина с целью обмена опытом в области борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По сообщению посольства Ирана в Китае, вебинар, который прошел с участием 60 человек из 26 городов, а также представителей трех международных организаций, предоставил возможность для обмена мнениями между различными городами Азии, Европы и Латинской Америки о путях профилактики и борьбы с коронавирусом.

Директор пекинской комиссии здравоохранения, руководитель пекинской больницы Дитань и один из руководителей национальной комиссии по развитию и реформам подробно рассказали о достигнутых успехах, а также о проблемах в борьбе с пандемией.

Помимо Тегерана и Пекина в мероприятии приняли участие представители Москвы, Лондона, Парижа, Рио-де-Жанейро, Бразилии, Талина, Белграда, Брюсселя, Амстердама, Будапешта, Дублина, Токио, Сеула, Улан-Батора, Латвии, Хельсинки, Джакарты, Кельна, Мадрида и Афин.