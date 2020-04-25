Тегеран, , 16:35 — REGNUM 24 апреля посол Ирана во Франции Бахрам Касеми в своем послании поздравил мусульман с наступлением Рамадана, заявив, что данное событие даёт возможность возобновить дружеские отношения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«По случаю наступления Рамадана я поздравляю всех французских мусульман», — написал Касеми в официальном Твиттере иранской миссии во Франции, отметив, что на основании вероучения месяц Рамадан представляет собой возможность возобновить дружеские отношения, а также выразить солидарность и сопереживание.

«В эти трудные дни, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19, я желаю мира, спокойствия, безопасности и здоровья вам и всем народам мира», — заявил Касеми.

Священный постный месяц Рамадан, как ожидается, наступит 25 апреля в Иране. Наступление Рамадана может варьироваться от страны к стране в зависимости от положения Луны. Поскольку новолуние не находится в одном и том же состоянии в одно и то же время во всем мире, даты наступления и завершения месяца Рамадан зависят от астрономических наблюдений.