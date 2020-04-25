Тегеран, , 16:34 — REGNUM Официальный источник из иранского посольства в Катаре сообщил, что 24 апреля в Тегеран прибыл самолет с медицинской помощью, предоставленной катарским правительством Исламской Республике Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По имеющимся данным, в самолете находилось более 15 тонн товаров и оборудования, переданных Ирану катарским правительством для борьбы со вспышкой коронавируса.

За последние полтора месяца правительство Катара направило в Иран еще две партии медицинских товаров. Ранее 21 марта в международный аэропорт Имама Хомейни в столицу Ирана прибыла вторая партия для борьбы с COVID-19.

На основе сотрудничества между правительствами Ирана и Катара и мер, предпринятых министром энергетики Ирана Резой Ардаканяном в качестве главы иранской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Катара, Тегеран получил вторую медицинскую партию страны весом 8,5 тонн.

14 марта Катар отправил первую партию медицинских средств весом 5,5 тонн.