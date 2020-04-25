Тегеран, , 16:32 — REGNUM 24 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании подчеркнул, что у Ирана нет ядерного оружия или ракет, несущих ядерное оружие, отметив, что США и Европа не могут читать лекции Ирану, основываясь на неправильном толковании резолюции СБ ООН 2231. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Европа подчинилась США взамен 2231», — сказал он, подчеркнув: «Нельзя читать лекции Ирану, основываясь на шатком неправильном толковании резолюции СБ ООН 2231».

«У Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, предназначенных для того, чтобы нести такое оружие», — сообщил Зариф.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео в своем послании призвал Совет Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, чтобы предотвратить начало новой гонки вооружений на Ближнем Востоке.

Санкции СБ ООН против Ирана были введены в 2006—2007 годах с целью прекращения продажи оружия Ирану и экспорта оружия из Ирана.