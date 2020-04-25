Тегеран, , 07:53 — REGNUM 24 апреля посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран абсолютно полон решимости достичь мировых высот в области развития технологий и не будет ждать разрешения какой-либо страны, сообщило иранское агентство IRNA.

Ссылаясь на запуск спутника Noor Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), Казем Джалали заявил в своем твиттере, что успешный запуск спутника Noor является сигналом о том, что Иран будет и в дальнейшем разрабатывать передовые технологии.

Джалали также отметил, что спутник Noor будет служить развитию науки и техники в гражданском секторе, обеспечению сбора оперативных данных и обороноспособности страны.

Напомним, что ранее Корпусом Стражей Исламской революции был успешно выведен на орбиту первый военный спутник Ирана под названием Noor-1. По данным КСИР, первый иранский военный спутник был запущен с трехступенчатого носителя «Гасед».