Тегеран, , 07:33 — REGNUM 23 апреля специальный представитель МИД Ирана по афганским делам подчеркнул необходимость развития пограничных обменов между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 апреля.

Мохаммад Эбрахим Тахериан сделал эти замечания на встрече с генерал-губернатором провинции Нимруз Сейедом Вали Солтаном по окончании своего визита в Афганистан.

Тахериан и Солтан высоко оценили хорошие связи между афганской провинцией Нимруз и восточными провинциями Ирана, подчеркнув необходимость активизации пограничных обменов.

Солтан, со своей стороны, отметил важность сотрудничества в удовлетворении потребностей провинции Нимруз в борьбе с коронавирусом и наводнениями.

В ходе очередной встречи с генерал-губернатором провинции Систан и Белуджистан Ахмадом Али Мохебати представитель МИД Ирана подчеркнул необходимость развития связей между Ираном, Пакистаном и Афганистаном, а также обсудил пути решения пограничных и таможенных проблем в Милаке и Мирджаве.

Напомним, что Тахериан прибыл в Кабул на переговоры с афганскими официальными лицами по вопросам политического развития и мирного процесса, расширения двусторонних отношений, а также активизации железнодорожного сообщения Герат-Хаф.