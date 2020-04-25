Тегеран, , 07:31 — REGNUM 23 апреля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что развитие науки и техники, особенно в области аэрокосмической промышленности, является законным правом Ирана, и подчеркнул, что успешный запуск спутника «Нур» осуществляется в мирных целях и соответствует национальной оборонной политике страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 апреля.

Он сделал эти замечания в ответ на недавние высказывания властей США по поводу запуска Тегераном спутника, назвав это вмешательством во внутренние дела Ирана и заявив, что такого рода вмешательства никогда не смогут подорвать решимость иранского народа продвигать вперед свои научные программы.

«Ни одна резолюция не запрещала Ирану посылать спутники в космос, и цитирование США резолюции 2231 определенно неуместно и противоречит реалиям, учитывая тот факт, что это та же самая резолюция, которую Вашингтон нарушил, когда вышел из СВПД, при этом сами США оказывают давление на другие независимые страны, чтобы они также ее нарушили», — сказал представитель МИД.

Отвергая позицию Германии в отношении запуска иранского спутника, Мусави заявил, что МИД Германии выражает обеспокоенность запуском отечественного спутника страны в то время, когда министр обороны ФРГ сообщил журналистам о решении купить истребитель, способный нести ядерную бомбу.

«Такая политика двойных стандартов угрожает безопасности региона, Европы и всего мира», — отметил Мусави.