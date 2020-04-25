Вашингтон, , 00:11 — REGNUM Постоянная представительница США при ООН Келли Крафт в ходе онлайн-заседания Совета Безопасности ООН 24 апреля потребовала от Сербии и Косово вернуться к диалогу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Крафт приветствовала меры, предпринятые Белградом и Приштиной для борьбы с коронавирусом.

Аргументируя это заинтересованностью США в развитии предпринимательства в Сербии и Косово представительница потребовала от Косово отмены режима взаимности или симметрии в отношениях с Сербией — немедленной и безусловной.

Также представительница США заявила, что миссия УНМИК в Косово выполнена и «ресурсы ООН могут быть перенаправлены куда-то ещё, где они нужны» и выразила надежду на то, что политический кризис в Косово будет разрешен конституционным путем.

Крафт приветствовала назначение Мирослава Лайчака на пост специального представителя ЕС по диалогу между Сербией и Косово и высказала надежду на сотрудничество между ЕС и США при осуществлении посредничества в диалоге сторон.

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