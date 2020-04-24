Москва, , 22:24 — REGNUM Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал неполноценными тех, кто снес памятник маршалу Коневу в Праге. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 24 апреля, в ходе онлайн-лекции со студентами МГИМО.

По словам Мединского, снести памятник маршалу Ивану Коневу в Праге решили политики местного масштаба, которые так «вымещают свой комплекс неполноценности».

Мединский подчеркнул, что решение снести памятник маршалу Коневу оскорбляет не только граждан России, но и тех чешских патриотов, которые боролись с нацизмом, а затем встречали цветами маршала Ивана Конева и красноармейцев, освобождавших Прагу.

Мединский также напомнил, что данный памятник был изготовлен и установлен самими властями Праги в знак уважения за то, что город избежал значительных разрушений в ходе уличных боев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля муниципальные власти района Прага-6 снесли памятник Коневу.