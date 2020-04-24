Эр-Рияд, , 22:21 — REGNUM Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о продлении режима прекращения огня в Йемене на месяц, 24 апреля сообщает агентство Reuters.

Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что командование надеется на «достижение всеобъемлющего и постоянного прекращения огня».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Йемене вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие периодически нарушается, однако масштабных боевых действий не ведется.

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