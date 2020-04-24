Дамаск, , 22:18 — REGNUM Патрулирование нескольких маршрутов в сирийской провинции Алеппо проведено российской военной полицией, сообщил 24 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

Он подчеркнул, что речь идёт о патрулировании, проводящемся в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование «по маршруту аэродром Камишлия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Тель-Тамп — Мамбрука — Бтейман — Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром Камишлия».

Начальник российского Центра отметил, что за прошедшие 24 часа в Идлибской зоне деэскалации не было зафиксировано ни одного обстрела.

Читайте ранее в этом сюжете: Чечня оказала помощь 11 тысячам сирийских беженцев