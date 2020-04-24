Тбилиси, , 22:07 — REGNUM Назначение скандального политика Михаила Саакашвили на должность заместителя премьер-министра Украины испортит отношения между Киевом и Тбилиси, заявили 24 апреля в пресс-службе парламента Грузии.

Соответствующее заявление сделал спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе в своём послании спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову.

Талаквадзе «Его возможное назначение пошатнет отношения между нашими государствами и институтами».

Талаквадзе призвал Разумкова повлиять на решение украинских властей. Он напомнил, что Саакашвили заочно осуждён в Грузии по ряду уголовных дел, в том числе касающихся «провалов в сфере прав человека» и ограничений свободы слова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили пост заместителя главы правительства Украины: выходец из Грузии согласился. Рада пока не одобрила его назначения.

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