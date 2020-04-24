24 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Роман Газенко, Олег Калинин, , 21:54 — REGNUM 22 апреля высшие государственные руководители Хорватии отметили 75-ю годовщину освобождения концлагеря в Ясеноваце. Президент Республики Хорватия Зоран Миланович, спикер хорватского парламента Гордан Йандрокович и премьер-министр Андрей Пленковичем возложили совместный венок к подножию памятника «Каменный цветок», установленного в память о жертвах этого, по оценке историков, «самого садистского» концлагеря Второй Мировой войны на территории Европы.

Франьо Хабулин и Зоран Миланович EXFOR.si

В состав траурной делегации также вошли вице-президент парламента Синича Хайдас Дончич, депутат парламента и президент СДП Давор Бернардич, а также министр культуры Нина Обулжен Корзинек и президент Союза антифашистских борцов (SABA RH) Франьо Хабулиным.

Память жертв Ясеноваца также почтили глава еврейской общины Хорватии Огнен Краус, президент Сербского национального совета Милорад Пуповац и депутат парламента от меньшинства цыган Велько Кайтази.

Рано утром 22 апреля 1945 года последние 600 заключенных совершили побег из лагеря, где власти усташей заключали в тюрьму и убивали людей из-за их религиозной, национальной или идеологической принадлежности. Побег пережили чуть более ста заключенных.

Организованный нацистскими коллаборационистами — усташами концентрационный лагерь Ясеновац просуществовал 1337 дней. Государственное учреждение Мемориального сообщества Ясеновац собрало имена и записи о 83 145 убитых жертвах — 39 570 мужчин, 23 474 женщин и 20 101 детей в возрасте до четырнадцати лет. Это были сербы, цыгане, коммунисты и антифашисты. Усташи подвергали своих жертв нечеловеческим истязаниям и пыткам — выкалывали глаза, отрезали головы, топили в нечистотах, заставляли сыновей насиловать матерей, надругались над детьми на глазах родителей, принуждали к людоедству.

Официальные празднования были прекращены в 2014 году при прежнем президенте Хорватии Колинде Грабар Китанович. Сейчас, 6 лет спустя, несмотря на антиэпидемические мероприятия, акция поминовения жертв Ясеноваца прошла как государственный акт.

В своих выступлениях государственные деятели Хорватии отмечали приверженность политического руководства страны исторической традиции осуждения преступлений нацизма и памяти уроков Второй Мировой войны.

Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович отметил:

«Политика, которую мы проводим, основана на четком осуждении преступления, на сочувствии к жертвам, на воспитании культуры памяти и на постоянной и целенаправленной работе по взаимопониманию и терпимости в обществе».

Президент Хорватии Зоран Миланович подчеркнул, что доволен акцией поминовения, «хотя на месте бывшего лагеря усташей трудно радоваться, потому что само место чрезвычайно мрачно и жестоко».

«Но я рад, что, спустя долгое время, мы в одном строю. Впервые, учитывая политический контекст и то, что произошло в последние годы, мы вместе — три представителя исполнительной власти, а также представители жертв и антифашистов «, — отметил он.

Президент Миланович также заявил, что мемориальную доску националистической «Хорватской общенародной партии» с усташским приветствием «За готовый дом» из Ясеноваца «нужно куда-то убрать и выбросить, потому что оно не имеет никакого отношения к войне за Родину».

В эксклюзивном интервью ИА REGNUM участник акции поминовения в Ясеноваце лидер хорватских антифашистов Франьо Хабулин дал свою оценку событию.

ИА REGNUM: Что для Вас значит личное участие в траурной акции, посвящённой 75-летию освобождения Ясеноваца?

— Участие в поминовении в Ясеноваце — это знаковый шаг к решению сложнейшей цивилизационной задачи примирения. Он совершается на личном ощущении страданий ни в чем не повинных жертв. Для меня это больше, нежели задача в рамках моей работы в качестве президента Союза ветеранов и антифашистов Хорватии и председателя Совета Мемориальной зоны Ясеновац. Как человек я воздаю дань памяти жертвам этого преступного проекта усташей. Для меня это шаг к преодолению последствий осуществляемых на протяжении трёх десятилетий попыток умалить заслуги национально-освободительной борьбы Югославии, которые внесли значительный вклад в победу антифашистской коалиции во Второй Мировой войне. Это — акт протеста против пересмотра истории, в котором участвовали деятели государственной власти страны с момента обретения независимости. Выступление нынешнего государственного руководства Республики Хорватия в публичном пространстве с единодушным осуждением последствий криминального правительства усташей на примере лагеря Ясеновац я считаю также и своей своей победой.

ИА REGNUM: Можно ли считать это новым политическим вектором Хорватии?

— Можно утверждать, что в этом году празднование в Ясеноваце было проявлением усилий ведущих хорватских государственных политиков публично признать и осудить преступные последствия деятельности Национально-демократической партии Хорватии. Это можно рассматривать как последовательное возращение к уважению конституционных основ Республики Хорватия. Наконец, через четыре года хорватская общественность стала свидетелем единодушного осуждения государственным руководством бесчеловечных методов власти усташей. С достигнутой сегодня победы над ревизионистскими силами в Хорватии мы не имеем права скатиться в прошлое.

Антифашистская традиция в Хорватии подкрепляется заявлениями государственных должностных лиц, осуждающих преступления в усташеских лагерях смерти. Мы отходим от формулирования принципов хорватской независимости, основанных на разжигании национальной, религиозной или иной ненависти.

Уникальность момента в том, что личное участие государственных должностных лиц и их заявления на юбилейных мероприятиях в Ясеноваце — это признание того факта, что независимость Хорватии изначально основывалась на Национально-освободительной войне и вкладе партизанских борцов в победу антифашистской коалиции во время Второй мировой войны, а не только на итогах последней войны на бывшей общей родине. Наконец, мы подходим к единодушной оценке того, что буква Конституции Хорватии должна соблюдаться в полном объеме не только в целях международной дипломатии, но и в борьбе против нацистских сил в стране.

ИА REGNUM: Сейчас на глазах происходит раздробление Европы коронавирусом. В основе единой Европы — победа над нацизмом. Значит ли это, что Хорватия подаёт пример восстановления европейского единства на изначальной антифашистской основе?

— Принятое на международной конференции «Загребский формат» в январе 2020 года единодушное осуждение представителями 15 государств резолюции Европейского парламента о приравнивании коммунизма к нацизму — это сигнал к тому, что общеевропейская история, основанная на подлинных цивилизационных достижениях, безусловно должна быть избавлена от идеологических спекуляций.

Сегодняшняя Европа является результатом победы антифашистской коалиции во Второй мировой войне. Единственная сила, которая может дефрагментировать Европу и наделить ее силой создать сообщество, основанное на цивилизационных достижениях XXI века в политическом, экономическом и культурном плане, — это антифашизм. Это — осознанная позиция человека как личности, гражданина и политического субъекта. Поэтому уникальность шага, предпринятого хорватским государственным руководством в памятном мероприятии освобождения лагеря смерти Ясеновац может создать прочную платформу для решения многих проблем современной раздробленной Европы.