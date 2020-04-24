Кишинёв, , 21:52 — REGNUM Оппозиция в Молдавии блокирует соглашение с Россией о кредите в 200 млн евро чтобы спровоцировать финансовый кризис и революцию. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Оппозиция, по словам главы государства, надеется, что, если у властей не будет денег для выплаты зарплат и пенсий, то они смогут организовать протесты, устроить революцию и вернуться к власти.

Додон добавил, что громче всех против российского кредита «кричат» те, кто последние 10 лет были у власти, брали кредиты на Западе и украли миллиард евро из банковской системы страны. «Почему они орут? Не потому, что им не нравится определенный пункт этого соглашения. Они очень надеялись, что у нас не будет финансовых средств, что они выведут людей на улицу из-за задержек зарплаты и пенсий, и на фоне какого-то бунта, революции, придут к власти», — сказал президент.

В свою очередь пропрезидентская Партия социалистов заявила, что оппозиционные партии пытаются взять под контроль Конституционный суд и «подорвать усилия правительства в реализации плана выхода из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса».

«Мы считаем, что есть явные признаки того, что произошедшие вчера изменения в Конституционном суде на самом деле являются попыткой взять фундаментальный институт государства под контроль преступной группы», — заявили в Партии социалистов.

Судьи Конституционного суда (КС) Молдавии, напомним, проголосовали 23 апреля за смещение с поста председателя КС Владимира Цуркана — бывшего депутата-социалиста, близкого к президенту Игорю Додону. Вместо Цуркана на пост председателя Конституционного суда большинством голосов судей выбрали Домнику Маноле, в свое время выдвинутую в судьи КС нынешней молдавской оппозицией, когда она была в коалиции с социалистами.

На том же заседании, напомним, Конституционный суд Молдавии приостановил решение парламента о ратификации соглашения о предоставлении Россией кредита в 200 млн евро, что может спровоцировать острый экономический и политический кризис в стране. Президент Додон заявил, что если соглашение о кредите отменят, то уже в мае в Молдавии не смогут выплачивать зарплаты и пенсии.

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