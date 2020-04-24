Приштина, , 22:39 — REGNUM Глава МИД и заместитель премьер-министра Сербии Ивица Дачич 24 апреля на онлайн-заседании СБ ООН заявил, что диалог между Косово и Сербией должен быть возобновлен сразу же по окончании пандемии коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Дачич заявил, что от возобновления диалога Косово отделяет лишь один шаг — отмена пошлины на сербские товары и режима взаимности или симметрии в отношении Сербии.

Представитель Сербии подчеркнул, что данные меры противоречат условиям Брюссельских соглашений, и призвал Приштину приступить к созданию Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Косово.

По словам Дачича, его ожидания относительно готовности победителей октябрьских парламентских выборов в Косово к диалогу не оправдались — решения правительства Альбина Курти продемонстрировали «тотальную неготовность к диалогу».

Также в ходе своего выступления Дачич отметил, что Сербия продолжает заботиться о косовских сербах в непростых условиях пандемии и снабжает их самым современным оборудованием. Политик подчеркнул, что Белград высказал готовность к сотрудничество с косовскими албанцами и представителями «временных институтов» в Приштине в борьбе с пандемией.

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