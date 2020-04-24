Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Четыре китайские компании могут остаться без лицензии на работу в Соединённых Штатах, сообщает 24 апреля американская Федеральная комиссия по связи.

Комиссия отправила предупреждения следующим китайским производителям телекоммуникационного оборудования: China Unicom Americas, China Telecom Americas, ComNet и Pacific Networks.

От этих производителей, как заявляет американская комиссия, требуют доказательств того, что китайское правительство их не контролирует и не влияет на их работу.

Если этого не будет сделано, компании останутся без лицензии. Чтобы этого не произошло, компаниям предложено дать объяснения, почему процесс отзыва не следует начинать. На ответ даётся месяц.

Напомним, США одной рукой подписывают договорённость с Китаем о торговле, другой — обвиняют китайских производителей в шпионаже. Примером служит ситуация с компанией Huawei.

Читайте также: Reuters: правительство США готовит новые меры против Huawei

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео призвал страны мира отказаться от сотрудничества с Huawei