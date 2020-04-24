Приштина, , 21:44 — REGNUM Глава МИД Косово Главк Конюфца 24 апреля выступил от лица Республики Косово на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению пандемии COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе своего выступления Конюфца обратился к не признающим Косово странам ООН с призывом о признании:

«Некоторые из государств, входящих в ООН, не признают государство Косово, однако большинство из них признали его, а потому я призываю вас признать косовское государство ради того, чтобы поддержать мир в регионе. Не Косово, а Сербия подняла вопрос о независимости Косово в Международном Суде, Сербия подняла этот вопрос и с ее стороны является лицемерием не уважать его», — заявил Конюфца.

Также в ходе своей речи Конюфца потребовал от Сербии сообщить о судьбе пропавших без вести албанцев, в том числе Укшина Хоти (албанского интеллектуала, пропавшего вскоре после освобождения из тюрьмы в Югославии, ИА REGNUM) и косоваров, пропавших в ходе Югославских войн, а также освобождения Незира Мехметая, ныне отбывающего тюремное заключение в Сербии.

«Наши отношения с Сербией непросты, и эти отношения могут быть урегулированы только в процессе диалога. Мы отменили пошлину, мы установили режим взаимности, и наша позиция ясна», — подчеркнул Конюфца.

Также представитель Косово обвинил главу МИД Сербии Ивицу Дачича в проведении кампании по отзыву признаний Косово:

«Ивица Дачич предпринял кампанию, в ходе которой приезжал в страны, признавшие назависимость Косово и вводил их в заблуждение на наш счет. Дачич приезжал в несколько государств с ложью. Мы потребовали от него прекратить данную кампанию».

Напомним, Россия не признает независимость Косово от Сербии, провозглашенную в 2008 году.

В 2010 году по запросу Сербии Международный суд вынес консультативное заключение по вопросу о провозглашении Косово независимости от Сербии, согласно которому провозглашениеКосовонезависимости в 2008 году не противоречит нормам международного права.

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