Тбилиси, , 20:58 — REGNUM Грузинская оппозиция в один голос заявляет, что представленный правительством так называемый антикризисный план является запоздалым и неадекватным сложившейся в стране ситуации.

Почти аналогичные комментарии сделали представители трех некогда объединенных в составе «Единого национального движения», а ныне формально разошедшихся партий.

Так, один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия считает, что правительство представило смутный и полный вредительских инстинктов и неадекватных критериев план, который реально ничего населению не дает.

«Не снижают налоги, не пытаются уменьшить давление сложившихся проблем на граждан. Помощь неясная и составленная по совершенно неправильным критериям. Суммы помощи населению маленькие. А главное — людям не дают возможности использовать по своему усмотрению собственные пенсионные накопления», — поясняет Бокерия.

По мнению председателя фракции «Национальное движение» грузинского парламента Романа Гоциридзе, представленный правительством план — это очередная попытка пустить пыль в глаза.

По его словам, вместо этого сумбурного плана правительство должно было представить в парламент бюджет, где все было бы четко расписано, и в этом случае население увидело бы реальные планы правительства.

«Это была пропагандистская программа, которую правительство использует в предвыборный период, а реальная стоимость этой программы настолько низка, что никакого спасения ни стране, ни населению она не принесет», — заключил Гоциридзе.

Еще один бывший член «Национального движения», а ныне лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе выражает сожаление тем, что правительство не последовало его призывам и не провело массовое тестирование населения на коронавирус. По его словам, в этом случае правительство быстро установило бы географический ареал распространения вируса и быстрее открыло бы экономику и бизнес.

По мнению Вашадзе, правительство «Грузинской мечты» намеренно не делает этого, так как чрезвычайное положение позволяет ему надолго сохранить свою власть и контроль над ситуацией в стране.

Напомним, что 24 апреля премьер-министр Грузии представил антикризисный экономический план с бюджетом в размере 3,5 млрд лари.