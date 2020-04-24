Приштина, , 21:52 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 24 апреля в ходе онлайн-заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обсуждению пандемии коронавируса, заявил, что косовское руководство не заинтересовано в диалоге с Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в заседании участвовал представитель Приштины Главк Конюфца. Глава косовского МИД обвинил Сербию в использовании обмана при реализации кампании по отзыву признаний независимости Косово

«Ситуация в Косово продолжает осложняться и албанские лидеры не демонстрируют заинтересованности в диалоге, в отличие от руководства Сербии. Они поддержали заявление Альбина Курти (ныне и.о. премьер-министра Косово) о том, что пошлина (100% в отношении Сербии, ИА REGNUM) будет отменена 1 апреля, однако на самом деле она была была временна приостановлена при одновременном выставлении множества условий, неприемлемых для Белграда (речь идет о продвигаемом Альбином Курти режиме взаимности в отношении с Сербией, предполагающем де-факто признание Сербией независимости Косово, ИА REGNUM)».

Напомним, 26 февраля 2020 года тогда ещё премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о намерении постепенно отменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и заменить её режимом взаимности (или симметрии) в отношениях. Курти воплотил свои слова в жизнь, что стоило ему поста премьер-министра — 26 марта ему был вынесен вотум недоверия.

Россия не признает независимости Косово.

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