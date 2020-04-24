Москва, , 20:32 — REGNUM 3 сентября — новая дата окончания Второй мировой войны — вряд ли имеет какие-либо шансы занять значимое место в пантеоне российских военно-политических праздников. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов.

«Перенос даты на 3 сентября следует рассматривать как ответ на просьбу ветеранов и юридическое восстановление решения, принятого в своё время Президиумом Верховного Совета СССР. В то же время не думаю, что 3 сентября имеет какие-либо шансы занять значимое место в пантеоне российских военно-политических праздников.

Российская власть апеллирует к советскому военному прошлому, но в СССР по разным причинам не сложилась традиция широко отмечать Победу над Японией. Эту дату сложно поставить в один ряд с 9 мая, что, конечно, не умоляет подвига советских солдат на Дальневосточном театре военных действий. Вероятно, действительно этой странице нашей истории уделяется недостаточно внимания.

Николай Евдокимов То, что 3 сентября не рассматривается как потенциально праздничная дата, говорит и тот факт, что первые лица государства, включая президента, пока не спешат делать публичные заявления по этому поводу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 24 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать перенос со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.

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