Приштина, , 21:41 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово (ААК) Рамуш Харадинай 24 апреля заявил, что приоритетом нового правительства Косово (в которое войдет его партия и Демократическая лига Косово) станет восстановление отношений со стратегическими союзниками Косово и борьба с последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление бывший премьер-министр Косово сделал после встречи с главами муниципалитетов.

Стоит отметить, что именно Харадинай и его кабинет вводили пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, что и послужило первоочередной причиной охлаждения данных отношений — речь идет, прежде всего, об отношениях с США. Однако упорное нежелание его преемника Альбина Курти идти в фарватере США и отказаться от введения режима взаимности в отношениях с Сербией (что, в отличие от введении пошлины, не противоречит уже заключенным региональным соглашениям и не вызывает нареканий у ЕС) сделало косовского политика Курти большей проблемой для Вашингтона, чем прежде был косовский националист Харадий.

Напомним, 23 апреля президент Косово Хашим Тачи передал мандат на формирование нового правительства Косово (без проведения досрочных выборов) Демократической лиге Косово (ЛДК), вступившей в коалицию с ААК, Социал-демократической инициативой для Косово и партией, представляющей национальные меньшинства. В качестве кандидата на пост премьер-министра Косово ЛДК выдвинула Авдуллу Хоти, бывшего заместителя ныне и.о. премьер-министра Косово Альбина Курти.