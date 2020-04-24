Приштина, , 21:30 — REGNUM Загребский саммит ЕС, проведение которого было назначено на 6 мая и было затем отложено до конца июня в связи с коронавирусом, пройдет 6 мая в формате видео-конференции. Об этом 23 апреля заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в саммите примут участие главы стран-участниц ЕС, а также лидеры шести стран Западных Балкан, включая Косово. Участие стран Западных Балкан в саммите, как подчеркнул премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, станет проявлением заинтересованности ЕС в регионе и подтверждением обещаний, данных ЕС странам Западных Балкан на Загребском саммите 2000 года.

В марте 2020 Европейский совет принял решение одобрить начало переговоров о вступлении с двумя странами Западных Балкан — Албанией и Северной Македонией.

Напомним, в четверг 23 мая прошел саммит ЕС, посвященный обсуждению мер по восстановлению экономики по окончании пандемии коронавируса.

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