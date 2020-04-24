Анкара, , 20:13 — REGNUM Заявление американского президента Дональда Трампа по поводу истребления армян в Османской империи в 1915 году политически обусловлено и необъективно, заявили 24 апреля в турецком МИД.

Комментируя слова Трампа о том, что он чтит память армян, которые в 1915 году стали жертвами «одного из самых страшных зверств XX века», и о том, что армяне проявляют стойкость «перед лицом трагедии», в Анкаре отвергли обвинения Вашингтона.

«Мы видим, что в нём (в заявлении Трампа — прим. ИА REGNUM) настойчиво проигнорированы страдания 500 тысяч мусульман, убитых армянскими повстанцами в тот период», — говорится в сообщении.

Турецкое ведомство напомнило, что предлагало и продолжает призывать сформировать из историков совместную комиссию, которая бы расследовала события 1915 года. В Анкаре подчеркнули, что с уважением вспоминают всех, кто погиб при падении Османской империи: и мусульман, и христиан, и евреев.

Напомним, 24 апреля является Днём памяти жертв геноцида армян, отмечаемого в Армении. Это день начала высылки из Константинополя представителей армянской интеллигенции в 1915 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Армяне Грузии призвали Грузию признать Геноцид армян. Документ