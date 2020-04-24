Москва, , 21:59 — REGNUM Российское информационное агентство «Новости» опубликовало сегодня интересные цифры, имеющие непосредственное отношение к нашему ближайшему будущему, к самой важной его составляющей — школьникам и студентам. По данным агентства более 50% россиян не готовы к полному переходу на дистанционное онлайн образование.

Результаты опроса

Опрос был проведен на сайте стопкоронавирус. рф с 9 по 10 апреля, но данные опроса появляются в прессе только 24 числа.

Результаты опроса

Основной причиной нежелания учиться дистанционно жителей нашей страны, которая многие десятилетия демонстрировала миру чудеса и великие достижения школьного и университетского образования, оказались устоявшиеся ценности и представления о процессе обучения — эту причину указали 55% опрошенных. Но есть ли у всех опрошенных дети школьного возраста? И все ли опрошенные сталкиваются с теми проблемами дистанционного обучения, с которыми лицом к лицу оказались дети, учителя и родители. Самые простые из них — это технические неполадки со связью, вызванные перегрузкой передающих сигналы сети Интернет мощностей. Добавим к этому отсутствие необходимых устройств для выхода в Интернет и время от времени неработающие сайты электронного дневника, РЭШ и МЭШ. Дистанционные уроки сопровождаются нервной обстановкой в семье и с другой стороны дисплея — прежде чем дать инструмент для проведения конференций, учителей не обучили им пользоваться: отключать и включать участников, звук, чат, изображения на экране, а учеников не обучили этике поведения на дистанционном уроке.

Всё дистанционное и электронное обучение по сути сводится к самостоятельному изучению материала, конспектированию и выполнению упражнений, которые потом в отсканированном виде отсылаются учителям по электронной почте или прикрепляются (при удачном стечении обстоятельств) к электронному дневнику.

Весь этот процесс сопровождается неразберихой, техническим вмешательством родителей в процесс обучения и в итоге недовольством со всех сторон.

И это только одна сторона вопроса. Другая сторона показывает не только неудобство и качества онлайн платформ. Дело касается педагогического мастерства как живого общения учителя с учеником. Именно оно, а не бездушные алгоритмы, закладывает основы правильного усвоения материала, формирования личности, влияет на выбор профессии и интересов в жизни ребенка, подростка, юноши.

И наконец, здоровье учеников: оно ставится под угрозу при внедрении повсеместного онлайн образования, так как нарушаются все санитарные нормы и рекомендации по взаимодействию ребенка и компьютерного оборудования.

И если говорить о проблеме в целом, то не слишком ли поспешны и неподготовлены меры по введению дистанционного образования в условиях пандемии? В научных кругах есть решения по профилактике и лечению заболеваний, вызванных коронавирусной инфекции. Только часть из них была озвучена на видеоконференции Президента РФ с участием специалистов: медиков, ученых и руководителей профильных ведомств. Имея информацию о нарастающей угрозе, необходимо было заняться их немедленным тестированием и внедрением, а также собрать весь опыт и все знания в области вирусологии и борьбы с пандемией, накопленные за предыдущие годы, и использовать их для сохранения здоровья нации.

Но в России, как и в остальных странах, пострадавших от коронавируса, предпочитают идти по другому, очень неудобному и вызывающему беспокойство у населения пути. Против тотальной и непродуманной цифровизации образования обоснованно выступают многие российские и зарубежные эксперты (см. статьи Ольги Четвериковой «Цифровизация — финальный этап ликвидации российской школы» и Андрея Курбатова «Действующая модель образования угрожает существованию России»). И, как показывают официальные документы, а именно, национальный проект «Образование», одной из целей которого является перевод учеников в цифровую образовательную среду, их критика более чем обоснованна. Уровень предлагаемого сегодня онлайн обучения оставляет желать лучшего и не рассчитан на выявление способностей и талантов детей, а также на получения качественных знаний по всем необходимым предметам. Не стоит при этом забывать, что экономика государства такова, каково образование его жителей .

Тем не менее, РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, делает следующий вывод:

«Развитие онлайн образовательных платформ произойдет гораздо быстрее, чем перемена общественных ценностей. Хотя, возможно, эпидемия как раз поможет ускорить и этот процесс».

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