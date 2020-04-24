Ашхабад, , 20:04 — REGNUM Руководство государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркмении обсудило с представителями немецкого банка «Commerzbank AG» вопросы совершенствования банковского законодательства страны, передает «Туркменистан сегодня».

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Немецкие банкиры отметили позитивные преобразования в банковской сфере Туркмении, акцентировав внимание на начатом туркменскими властями процессе цифровизации в банковском секторе и других сферах экономики, а также на развитии финансового рынка страны.

Также стороны рассмотрели нюансы, касающиеся совместных проектов. При этом представители немецкого банка заявили о том, что поддерживают экономическую политику, проводимую президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

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