Ашхабад, , 20:03 — REGNUM Туркмения сих пор не признала существование случаев заражения граждан коронавирусом, но при этом предпринимает меры по борьбе с распространением этого инфекционного заболевания. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

«Высокопоставленные туркменские чиновники в течение многих месяцев молчат о COVID-19. Власти пытаются заставить замолчать медицинских работников и других лиц, высказывавшихся о влиянии вируса на страну», — подчеркивают правозащитники.

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Также они обратили внимание на то, что министерство здравоохранения Туркмении исключило термин «коронавирус» из новых брошюр, посвященных профилактике острых респираторных инфекций.

«Президент Гурбангулы Бердымухамедов нарушил молчание только 3 апреля, упомянув на заседании правительства, что пандемия коронавируса является проблемой для остального мира, но не для Туркмении, но признав, что это повлияет на экономику страны», — сообщается в отчете.

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Правозащитники утверждают, что туркменские власти стараются не допустить доведения до общественности какой-либо информации о случаях заражения коронавирусом в Туркмении или о трудностях, с которыми могут столкнуться медицинские работники при их лечении.

«В середине апреля сотрудники спецслужб Туркмении задержали работавшего в карантинной зоне врача, после того, как он забыл оставить свой мобильный телефон в шкафчике перед входом в учреждение. Они не вернули его телефон и допрашивали медика и его супругу в течение двух дней, пытаясь выяснить, есть ли у них за границей родственники, которые могут «интересоваться тем, что происходит в карантинной зоне», — говорится в докладе.

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