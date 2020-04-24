Кишинёв, , 19:57 — REGNUM Вотум недоверия, вынесенный теперь уже бывшему председателю Конституционного суда (КС) Молдавии Владимиру Цуркану, стал реакцией судей на историю со звонком президента Игоря Додона, который сам рассказал, что после одного из решений КС позвонил Цуркану, чтобы спросить, «что случилось». Об этом сообщила на пресс-конференции 24 апреля новый председатель КС Домника Маноле, передает ИА REGNUM.

По словам Маноле, тот звонок и разговор, о котором рассказал Додон и подтвердил Цуркан, бросил тень на независимость Конституционного суда. Домника Маноле заявила, что суд не допустит политического вмешательства в свою деятельность. «Призываю политиков не звонить судьям с рекомендациями и вопросами», — добавила она. Главной задачей она назвала восстановление доверия к Конституционному суду в глазах граждан.

Судьи Конституционного суда (КС) Молдавии, напомним, проголосовали 23 апреля за смещение с поста председателя КС Владимира Цуркана — бывшего депутата-социалиста, близкого к президенту Игорю Додону. Вместо Цуркана на пост председателя Конституционного суда большинством голосов судей выбрали Домнику Маноле, в свое время выдвинутую в судьи КС нынешней молдавской оппозицией, когда она была в коалиции с социалистами.

На том же заседании, напомним, Конституционный суд Молдавии приостановил решение паралмента о ратификации соглашения о предоставлении Россией кредита в 200 млн евро, что может спровоцировать острый экономический и политический кризис в стране.

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