Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал отправить аппараты ИВЛ Эквадору, Гондурасу и Индонезии. Американский президент 24 апреля заявил об этом в своем «Твиттере».

Трамп отметил, что с просьбой о помощи к США обратились правительство Эквадора, президент Индонезии Джоко Видодо и президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Оборудование «будет предоставлено».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля президент США отреагировал на аналогичную просьбу правительства Мексики и даже предложил отправить аппараты ИВЛ в Иран.

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