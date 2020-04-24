Донецк, 24 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Два жилых дома получили повреждения в ДНР в результате атаки украинских формирований, сообщает 24 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрелам, которые ВСУ осуществили в 13:50 мск и в 14:25 мск, подверглись посёлок Жабичево (северный пригород Донецка) и посёлок Старомихайловка (западный пригород Донецка).
Украинская сторона применила против посёлков ДНР вооружение БМП, зенитные установки, стрелковое оружие, включая крупнокалиберное.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля, рано утром, ВСУ обстреляли посёлок шахты «Трудовская», повредив газовую трубу и кровлю дома.
Читайте ранее в этом сюжете: Атаками ВСУ за неделю повреждены десятки домов в ДНР