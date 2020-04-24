Донецк, 24 апреля 2020, 18:39 — REGNUM Повреждения получил 21 дом в ДНР за неделю в результате обстрелов ВСУ, сообщает 24 апреля «Донецкое агентство новостей».
По словам заместителя главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинские формирования 74 раза в течение одной недели нарушили режим прекращении огня, причём были применены запрещённые виды вооружения.
Атакам ВСУ подверглись 24 населённых пункта ДНР, украинские военные выпустили свыше 450 боеприпасов, включая 12 артиллерийских снарядов (калибра 122 мм) и 167 мин (калибра 120 и 82 мм).
Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой и Горловке.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 апреля ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня, атаковав территорию ДНР.
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