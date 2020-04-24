Москва, , 18:21 — REGNUM Действия украинских властей показывают, что Вторая мировая война для них не закончилась, и они считают себя представителями государства, воюющего на стороне нацистской Германии. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала сообщение о том, что городские власти Львова отказались передать прах советского разведчика Николая Кузнецова его российским родственникам, а СБУ заявило о своем желании использовать этот вопрос при «обмене пленными» с ДНР и ЛНР.

«Во время войн обмен тел погибших врагов на живых пленных является обычной практикой. Но показательно, что «прахом врага» в СБУ считают тело советского офицера, сражавшегося с нацизмом в составе партизанского отряда. Это позволяет сделать серьёзные выводы об идеологической природе современного украинского государства.

Едва ли такое государство имеет право отождествлять себя даже с «украинским фронтом», которому Зеленский отдельно от Красной Армии приписал освобождение Освенцима. Идейное преемство с нацистами и их союзниками очевидно», — заявила Панина.

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