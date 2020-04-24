24 апреля 2020, 18:15 — REGNUM В Чувашии 80% депутатов Госсовета республики зарабатывают более 1 млн рублей в год, в том числе у семи парламентариев ежемесячный доход превышает 1 млн рублей. Самый богатый депутат — строитель Николай Угаслов со 145,7 млн рублей годового дохода. Самый бедный — юрист Вячеслав Соловьёв, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») в прошлом году получила почти 3,5 млн рублей дохода, что на 15,1% (или на 467 тыс. рублей) больше уровня 2018 года. Её коллеги по партии, вице-спикеры Юрий Кислов и Александр Федотов, заработали соответственно 2,9 млн и 3,13 млн рублей.

36 депутатов из 44 в Чувашии являются миллионерами в части годового дохода, при этом в первую десятку входят парламентарии с доходом от 10 до 145 млн рублей.

Самым богатым депутатом стал Николай Угаслов («Единая Россия»), который на посту гендиректора компании-застройщика «ТУС» задекларировал 145,7 млн рублей. В 2,6 раза ниже доход, чем у Угаслова, у генерального директора завода «Элара» Андрея Углова — 55,3 млн рублей. Топ-3 замыкает генеральный директор общества «Авангард» Николай Курчаткин с 33,2 млн рублей годового дохода.

Из представителей оппозиционных партий самым богатым является лидер фракции КПРФ, генеральный директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, задекларировавший около 15,4 млн рублей дохода. Глава фракции ЛДПР Константин Степанов, который работает на профессиональной основе и является заместителем председателя комитета по государственному строительству, заработал в 2019 году 1,48 млн рублей. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов, который получил зарплатную должность в парламенте в апреле 2019 года, указал 967 тыс. рублей дохода.

Меньше всего в прошлом году заработал член ЛДПР Вячеслав Соловьев, указавший более 118 тыс. рублей дохода. По простым арифметическим подсчётам — это 9 855 рублей в месяц, что ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам IV квартала 2019 года.

Что касается жён депутатов, то самой богатой является супруга генерального директора «Чебоксарского ликеро-водочного завода» Олега Мешкова («Единая Россия»), доход которой втрое выше дохода депутата — 42,3 млн рублей. Напомним, что в 2005 году, когда Мешков участвовал в выборах в собрание депутатов Чебоксар в качестве владельца и генерального директора пивоваренной компании «Букет Чувашии», он поразил своим доходом в 362 млн рублей. На встречах с кандидатом народ искренне интересовался, как можно зарабатывать «по миллиону в день» и «поместятся ли все деньги в кладовку».

По данным Чувашстата, в 2019 году в республике среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29 630,1 рубля. По сравнению с 2018 годом средняя зарплата выросла на 8,4%, реальная — на 3,9%.

Напомним, прожиточный минимум на душу населения за IV квартал 2019 года в целом по Чувашии составил 9285 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 9875 рублей.

Доход депутата

Супруг (а)

Доход депутата в месяц

1Угаслов Николай145 731 527,81145 228,2512 144 293
2Углов Андрей55 340 425,092 805 369,124 611 702
3Курчаткин Николай33 246 159,31755 285,342 770 513
4Иванов Валерий17 717 855,84207 3361 476 487
5Шлепнев Юрий15 384 710,58721 634,351 282 059
6Мешков Олег13 651 650,7242 381 985,511 137 637
7Бадаева Елена12 452 044,92-1 037 670
8Мурыгин Алексей11 392 537,230949 378
9Михеев Сергей11 900 818,473 777 585,41991 734
10Мифтахутдинов Кияметдин10 095 728,2236 595,21841 310
11Михайлов Владимир9 920 604,75691 343,3826 717
12Павлов Валерий7 161 801,262 358 281,43596 816
13Ермолаев Кирилл6 900 008,26-575 000
14Таланов Олег6 543 795,6354 457,31545 316
15Николаев Николай5 145 226,891 475 004,58428 768
16Дельман Олег5 010 142,72135 570417 511
17Александров Андрей3 562 800,676,42296 900
18Егорова Альбина3 497 231,75187 185,97291 435
19Арсютов Дмитрий3 249 501,28859 266,26270 791
20Зорин Юрий3 225 4541 929 090,9268 787
21Юрий Кислов3 127 9261 428 733,42260 660
22Мельников Сергей2 993 834,352 108,46249 486
23Федотов Александр2 903 068,63-241 922
24Николаева Елена2 324 749,572 081 090,07193 729
25Иванов Владимир2 669 431,67-222 452
26Рафинов Вячеслав2 600 489,24197 361,27216 707
27Тимофеев Владимир2 577 784,112 868 349,17214 815
28Яковлев Владимир2 576 871,97-214 739
29Павлов Сергей2 502 634,1780 305,23208 552
30Васильева Елена2 036 696,372 705 204,85169 724
31Попов Юрий1 974 608,721 322 605,81164 550
32Краснов Петр1 807 212,5585 618,89150 601
33Андреев Александр1 630 479,16-135 873
34Исаева Инна1 602 820,19874 081,08133 568
35Степанов Константин1 486 615,08-123 884
36Иванов Виталий1 176 221,34559 907,3598 018
37Семенов Сергей967 013,58138 00080 584
38Ефремов Николай737 289,81363 226,0961 440
39Белобаев Сергей471 776,24-39 314
40Офаринов Владимир282 417,34394 532,3323 534
41Каляев Роман158 550,31163 365,7113 212
42Лукин Леонид165 305,56-13 775
43Данилов Григорий122 637,78120 059,3910 219
44Соловьев Вячеслав118 260,11189 666,939 855