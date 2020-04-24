24 апреля 2020, 18:15 — REGNUM В Чувашии 80% депутатов Госсовета республики зарабатывают более 1 млн рублей в год, в том числе у семи парламентариев ежемесячный доход превышает 1 млн рублей. Самый богатый депутат — строитель Николай Угаслов со 145,7 млн рублей годового дохода. Самый бедный — юрист Вячеслав Соловьёв, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») в прошлом году получила почти 3,5 млн рублей дохода, что на 15,1% (или на 467 тыс. рублей) больше уровня 2018 года. Её коллеги по партии, вице-спикеры Юрий Кислов и Александр Федотов, заработали соответственно 2,9 млн и 3,13 млн рублей.
36 депутатов из 44 в Чувашии являются миллионерами в части годового дохода, при этом в первую десятку входят парламентарии с доходом от 10 до 145 млн рублей.
Самым богатым депутатом стал Николай Угаслов («Единая Россия»), который на посту гендиректора компании-застройщика «ТУС» задекларировал 145,7 млн рублей. В 2,6 раза ниже доход, чем у Угаслова, у генерального директора завода «Элара» Андрея Углова — 55,3 млн рублей. Топ-3 замыкает генеральный директор общества «Авангард» Николай Курчаткин с 33,2 млн рублей годового дохода.
Из представителей оппозиционных партий самым богатым является лидер фракции КПРФ, генеральный директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, задекларировавший около 15,4 млн рублей дохода. Глава фракции ЛДПР Константин Степанов, который работает на профессиональной основе и является заместителем председателя комитета по государственному строительству, заработал в 2019 году 1,48 млн рублей. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов, который получил зарплатную должность в парламенте в апреле 2019 года, указал 967 тыс. рублей дохода.
Меньше всего в прошлом году заработал член ЛДПР Вячеслав Соловьев, указавший более 118 тыс. рублей дохода. По простым арифметическим подсчётам — это 9 855 рублей в месяц, что ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам IV квартала 2019 года.
Что касается жён депутатов, то самой богатой является супруга генерального директора «Чебоксарского ликеро-водочного завода» Олега Мешкова («Единая Россия»), доход которой втрое выше дохода депутата — 42,3 млн рублей. Напомним, что в 2005 году, когда Мешков участвовал в выборах в собрание депутатов Чебоксар в качестве владельца и генерального директора пивоваренной компании «Букет Чувашии», он поразил своим доходом в 362 млн рублей. На встречах с кандидатом народ искренне интересовался, как можно зарабатывать «по миллиону в день» и «поместятся ли все деньги в кладовку».
По данным Чувашстата, в 2019 году в республике среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29 630,1 рубля. По сравнению с 2018 годом средняя зарплата выросла на 8,4%, реальная — на 3,9%.
Напомним, прожиточный минимум на душу населения за IV квартал 2019 года в целом по Чувашии составил 9285 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 9875 рублей.
Доход депутата
Супруг (а)
Доход депутата в месяц
|1
|Угаслов Николай
|145 731 527,81
|145 228,25
|12 144 293
|2
|Углов Андрей
|55 340 425,09
|2 805 369,12
|4 611 702
|3
|Курчаткин Николай
|33 246 159,31
|755 285,34
|2 770 513
|4
|Иванов Валерий
|17 717 855,84
|207 336
|1 476 487
|5
|Шлепнев Юрий
|15 384 710,58
|721 634,35
|1 282 059
|6
|Мешков Олег
|13 651 650,72
|42 381 985,51
|1 137 637
|7
|Бадаева Елена
|12 452 044,92
|-
|1 037 670
|8
|Мурыгин Алексей
|11 392 537,23
|0
|949 378
|9
|Михеев Сергей
|11 900 818,47
|3 777 585,41
|991 734
|10
|Мифтахутдинов Кияметдин
|10 095 728,2
|236 595,21
|841 310
|11
|Михайлов Владимир
|9 920 604,75
|691 343,3
|826 717
|12
|Павлов Валерий
|7 161 801,26
|2 358 281,43
|596 816
|13
|Ермолаев Кирилл
|6 900 008,26
|-
|575 000
|14
|Таланов Олег
|6 543 795,63
|54 457,31
|545 316
|15
|Николаев Николай
|5 145 226,89
|1 475 004,58
|428 768
|16
|Дельман Олег
|5 010 142,72
|135 570
|417 511
|17
|Александров Андрей
|3 562 800,67
|6,42
|296 900
|18
|Егорова Альбина
|3 497 231,75
|187 185,97
|291 435
|19
|Арсютов Дмитрий
|3 249 501,28
|859 266,26
|270 791
|20
|Зорин Юрий
|3 225 454
|1 929 090,9
|268 787
|21
|Юрий Кислов
|3 127 926
|1 428 733,42
|260 660
|22
|Мельников Сергей
|2 993 834,35
|2 108,46
|249 486
|23
|Федотов Александр
|2 903 068,63
|-
|241 922
|24
|Николаева Елена
|2 324 749,57
|2 081 090,07
|193 729
|25
|Иванов Владимир
|2 669 431,67
|-
|222 452
|26
|Рафинов Вячеслав
|2 600 489,24
|197 361,27
|216 707
|27
|Тимофеев Владимир
|2 577 784,11
|2 868 349,17
|214 815
|28
|Яковлев Владимир
|2 576 871,97
|-
|214 739
|29
|Павлов Сергей
|2 502 634,17
|80 305,23
|208 552
|30
|Васильева Елена
|2 036 696,37
|2 705 204,85
|169 724
|31
|Попов Юрий
|1 974 608,72
|1 322 605,81
|164 550
|32
|Краснов Петр
|1 807 212,5
|585 618,89
|150 601
|33
|Андреев Александр
|1 630 479,16
|-
|135 873
|34
|Исаева Инна
|1 602 820,19
|874 081,08
|133 568
|35
|Степанов Константин
|1 486 615,08
|-
|123 884
|36
|Иванов Виталий
|1 176 221,34
|559 907,35
|98 018
|37
|Семенов Сергей
|967 013,58
|138 000
|80 584
|38
|Ефремов Николай
|737 289,81
|363 226,09
|61 440
|39
|Белобаев Сергей
|471 776,24
|-
|39 314
|40
|Офаринов Владимир
|282 417,34
|394 532,33
|23 534
|41
|Каляев Роман
|158 550,31
|163 365,71
|13 212
|42
|Лукин Леонид
|165 305,56
|-
|13 775
|43
|Данилов Григорий
|122 637,78
|120 059,39
|10 219
|44
|Соловьев Вячеслав
|118 260,11
|189 666,93
|9 855