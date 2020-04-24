, 18:15 — REGNUM В Чувашии 80% депутатов Госсовета республики зарабатывают более 1 млн рублей в год, в том числе у семи парламентариев ежемесячный доход превышает 1 млн рублей. Самый богатый депутат — строитель Николай Угаслов со 145,7 млн рублей годового дохода. Самый бедный — юрист Вячеслав Соловьёв, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») в прошлом году получила почти 3,5 млн рублей дохода, что на 15,1% (или на 467 тыс. рублей) больше уровня 2018 года. Её коллеги по партии, вице-спикеры Юрий Кислов и Александр Федотов, заработали соответственно 2,9 млн и 3,13 млн рублей.

36 депутатов из 44 в Чувашии являются миллионерами в части годового дохода, при этом в первую десятку входят парламентарии с доходом от 10 до 145 млн рублей.

Самым богатым депутатом стал Николай Угаслов («Единая Россия»), который на посту гендиректора компании-застройщика «ТУС» задекларировал 145,7 млн рублей. В 2,6 раза ниже доход, чем у Угаслова, у генерального директора завода «Элара» Андрея Углова — 55,3 млн рублей. Топ-3 замыкает генеральный директор общества «Авангард» Николай Курчаткин с 33,2 млн рублей годового дохода.

Из представителей оппозиционных партий самым богатым является лидер фракции КПРФ, генеральный директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, задекларировавший около 15,4 млн рублей дохода. Глава фракции ЛДПР Константин Степанов, который работает на профессиональной основе и является заместителем председателя комитета по государственному строительству, заработал в 2019 году 1,48 млн рублей. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов, который получил зарплатную должность в парламенте в апреле 2019 года, указал 967 тыс. рублей дохода.

Меньше всего в прошлом году заработал член ЛДПР Вячеслав Соловьев, указавший более 118 тыс. рублей дохода. По простым арифметическим подсчётам — это 9 855 рублей в месяц, что ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам IV квартала 2019 года.

Что касается жён депутатов, то самой богатой является супруга генерального директора «Чебоксарского ликеро-водочного завода» Олега Мешкова («Единая Россия»), доход которой втрое выше дохода депутата — 42,3 млн рублей. Напомним, что в 2005 году, когда Мешков участвовал в выборах в собрание депутатов Чебоксар в качестве владельца и генерального директора пивоваренной компании «Букет Чувашии», он поразил своим доходом в 362 млн рублей. На встречах с кандидатом народ искренне интересовался, как можно зарабатывать «по миллиону в день» и «поместятся ли все деньги в кладовку».

По данным Чувашстата, в 2019 году в республике среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29 630,1 рубля. По сравнению с 2018 годом средняя зарплата выросла на 8,4%, реальная — на 3,9%.

Напомним, прожиточный минимум на душу населения за IV квартал 2019 года в целом по Чувашии составил 9285 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 9875 рублей.