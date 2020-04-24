24 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Пиковые стадии распространения коронавируса у Белоруссии ещё впереди. Её также ждёт множество солнечных дней до и после формальной процедуры оформления очередного пятилетнего срока Лукашенко. Помочь пережить эти непростые времена призвана минимизация угрозы с вашингтонского направления. В этом контексте и кроется разгадка ультрафиолетовой симфонии Трампа и Лукашенко.

Георгий Шкловский, , 18:28 — REGNUM Вслед за белорусским лидером Александром Лукашенко, отметившимся генерацией нетрадиционных методов борьбы с распространением коронавируса, свои предложения внёс президент США Дональд Трамп. По мнению главы Белого дома, с коронавирусом следует бороться солнечным светом.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе состоявшегося 23 апреля брифинга Трамп заявил журналистам, что с коронавирусом можно успешно бороться, если «подвергать тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света». Он отметил: «Если вы сможете доставить свет внутрь организма — через кожу или как-то иначе, то это уничтожает его за минуту».

Единомышленником и пионером в таком способе избавления от коронавирусной напасти, побудившей ВОЗ объявить пандемию, выступил Александр Лукашенко. Выступая 19 апреля в Смолевичском районе, он поведал: «Мне вчера врачи сказали, что при ультрафиолете (солнечной погоде) вирус погибает. Так чего же мы прячем людей в крематории эти?»

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Лукашенко сообщил также: «Помните, я как-то сказал, что трактор вылечит? Ну, образно так сказал. А сегодня уже все, а особенно в России — в нашей братской России, на Украине уже говорят: срочно в поле, продышаться свежим воздухом».

Тогда заявления Лукашенко высмеяли в социальных сетях. Белорусы припомнили и другие инновационные способы борьбы с коронавирусом, предложенные главой минского «Дворца независимости» — разбавленным спиртом, баней, трактором в поле, дымом от костра и даже разведением козочек. Лукашенко всегда крайне нервно реагировал на высмеивание его в соцсетях и Телеграм-каналах и даже жаловался Владимиру Путину. Недавно он в очередной раз пригрозил российским СМИ.

Александр Лукашенко на уборке картофеля President.gov.by

Однако у Трампа есть единомышленники не только в «восточной Швейцарии». Исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан со ссылкой на недавнее исследование государственных учёных мужей сообщил: «Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день — это то, что солнечный свет, по-видимому, оказывает мощный эффект на уничтожение вируса, как на поверхности, так и в воздухе».

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Не все учёные даже в США согласны с Трампом и Брайаном. В стране продолжаются разработки вакцины, которая, как считают академические умы, справится с коронавирусом лучше ультрафиолета. Почти полсотни стран ведут такие разработки, и британские учёные даже приступили к тестированию на людях.

Вашингтон надеется получить вакцину к осени. Белорусские учёные тоже работают над ней. Одной из причин переноса апрельского послания Лукашенко народу и Национальному собранию называлась задержка президентского помощника Александра Косинца с производством целебного снадобья. К отсутствию успехов на этой ниве добавились проблемы падения ВВП и многое другое — с такими конфузиями вместо викторий духоподъёмного послания не получилось бы.

Тем временем глава МИД Белоруссии Владимир Макей работает над подготовкой визита президента США в Минск. В прошлом году состоялись визиты вашингтонских экспертов по «сдерживанию России», ряда официальных делегаций — включая сенаторов и даже госсекретаря Майка Помпео.

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На днях Трамп утвердил кандидатуру посла США в Белоруссии — должность займёт зампомощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер, имеющая опыт специфической работы под прикрытием в России, Грузии и на Украине, а также представлявшая американские интересы в НАТО. В Минске она будет контактировать с уже подготовленной системой экспертов по минимизации «российской угрозы», созданной совместными усилиями США, ЕС и официального Минска. Все они сейчас озадачены обоснованиями «альтернативных» поставок нефти и газа.

Джули Фишер

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Тема коронавируса стала дополнительным поводом для подачи Минском сигнала за океан. Так, в своём выступлении 27 марта Лукашенко в очередной раз не поскупился на комплименты Трампу. Бывший председатель белорусского совхоза высоко оценил способности американского миллиардера, искушённого в торговле недвижимостью.

«Но Трамп как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно», — сообщил Лукашенко белорусским пролетариям.

Такие заявления используются и дипломатами, подающими их как послания вовне, и белорусскими чиновниками «идеологической вертикали» для внутренних нужд. В ситуации стремительного распространения коронавируса и связанного с этим роста заболевших COVID-19 у Лукашенко попросту не оказалось необходимых ресурсов для полноценного карантина.

Система белорусского минздрава работает на пределе. МИД Белоруссии непублично, по своим каналам просит о помощи всех и получает таковую — от России, Китая, а также Польши, Литвы и даже Узбекистана. В это же время белорусский лидер развивает тему сакрального происхождения коронавируса. В очередной раз об этом «православный атеист» заявил 24 апреля на совещании по проблемам использования ресурсов белорусских лесов: «И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом».

Александр Лукашенко на предприятии «Славянка» в Бобруйске, где производят средства индивидуальной защиты President.gov.by

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На самом деле именно отсутствием ресурсов объясняется отказ Лукашенко закрывать границы, кинотеатры и вводить другие ограничения по примеру России, Украины и соседних стран Евросоюза. Он заявляет, что сил и средств у него достаточно для «красивой» победы над коронавирусом. Однако одновременно с этим правительство Белоруссии просит о неотложной помощи МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕАБР и другие финансовые структуры.

Пиковые стадии распространения коронавируса у Белоруссии ещё впереди. Её также ждёт множество солнечных дней до и после формальной процедуры оформления очередного пятилетнего срока Лукашенко. Помочь пережить эти непростые времена призвана минимизация угрозы с вашингтонского направления. В этом контексте и кроется разгадка ультрафиолетовой симфонии Трампа и Лукашенко.

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