Киев, , 17:43 — REGNUM Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, бывший гражданин Украины Михаил Саакашвили заявил, что сам факт рассмотрения его персоны в качестве претендента на пост вице-премьера Украины говорит о смелости президента Владимира Зеленского, сообщает 24 апреля газета Financial Times.

По словам Саакашвили, смелый Зеленский «ищет смелых и рискованных решений».

«Сейчас или он осушит болото, или болото осушит его… Тот факт, что он номинировал меня, показывает, что он ищет смелых и рискованных решений», — заявил Саакашвили, вспомнив кусочек выступления Дональда Трампа на церемонии вступления в должность президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Зеленский предложил ему не только стать вице-премьером по реформам, но и заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми структурами.

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