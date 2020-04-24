Москва, , 17:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин попросил МИД РФ помочь другим ведомствам наладить контакты с их зарубежными партнёрами. Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

«Наша текущая работа по линии МИДа идёт должным образом, я внимательно за этим наблюдаю, читаю ваши доклады на этот счёт. Но хотел бы обратить Ваше внимание на необходимость помочь нашим гражданским, так скажем, ведомствам, Минздраву, другим министерствам наладить соответствующие контакты с их партнёрами за границей, для того чтобы должным образом организовать взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вы видите это по моим телефонным разговорам с коллегами из других стран, практически все наши партнёры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги, предлагают различные варианты этого сотрудничества, причём по разным направлениям», — сказал Путин.

Он призвал «идти по этому пути», но вместе с тем отметил, что для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны Министерства иностранных дел: «Прошу вас эту работу организовать».