24 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ. Закон вступит в силу через 90 дней. Совфед намерен контролировать правоприменительную практику получения российского гражданства, а в Госдуме обещают работать над дальнейшим расширением охвата норм и упрощением процедур.

Ольга Зенькович, , 17:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ, сообщает ИА REGNUM 24 апреля. Документ был разработан правительством РФ, закон вступит в силу через 90 дней. Парламентарии намерены не только контролировать реализацию закона, но и продолжить работу над упрощением получения гражданства.

Паспорт РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Не нужен отказ от иного гражданства

Основная новелла закона — для получения гражданства РФ в упрощенном порядке исключается действующее в настоящее время условие об обязательном обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Теперь эта норма распространяется не только на жителей Украины, проживающих в ЛНР и ДНР (этот закон был принят в апреле 2019 года).

«Во всём мире любой, кто захочет вступить в гражданство Российской Федерации, не должен будет отказываться от имеющегося гражданства», — отмечал в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Речь не идет о том, что право упрощённого получения гражданства без выхода из иностранного гражданства предоставляется людям, которые живут за рубежом и находятся за рубежом, уточнил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

До вступления в силу закона при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства.

Обращаем внимание на то, что при обсуждении законопроекта во втором чтении Госдума учла позицию профильного комитета и отклонила поправку депутатов Михаила Емельянова («Справедливая Россия») и Ярослава Нилова (ЛДПР), которые предлагали распространить предлагаемый отказ от требований выхода из иностранного гражданства для получения российского гражданства только на проживающих в стране граждан Украины в Белоруссии, Казахстане и Молдавии.

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Паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Для граждан четырех стран

Гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана закон предоставляет право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в Российской Федерации. Преференции распространяются на граждан Белоруссии в рамках реализации мер по сближению государств — участников Союзного государства, а на граждан Казахстана — в связи с тем, что русский язык в данном государстве употребляется официально и указанные лица используют его в повседневной жизни, объяснили в правительстве.

Доходы и супруги

Одновременно для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства для получения гражданства РФ в упрощенном порядке исключается требование о соблюдении условия трехлетнего срока нахождения на территории Российской Федерации и подтверждении наличия законного источника средств к существованию.

Новелла коснется соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, предлагается исключить требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Эти требования также исключаются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России.

Выпускникам российских вузов

Лицам, окончившим российские образовательные или научные организации, закон сокращает с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, необходимый в этом случае для получения российского гражданства. Кроме того, закон сокращает с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

Студенты Kremlin.ru

Не без изъяна

Российское государство по большому счёту в долгу у своего народа за волны эмиграции и скоропостижный распад СССР в XX веке, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). В законе есть изъян, уверен он.

«Есть определённый изъян этого законопроекта, потому что в нём, как мы считаем, необходимо обозначить такую категорию, как соотечественник, а это слово там не употребляется», — отметил парламентарий.

Он настаивает на праве соотечественников, проживающих сейчас за рубежом, не находящихся на территории России, претендовать на право упрощённого получения гражданства, как и было обещано принятым в 1999 году и действующим законом «О государственной политике… в отношении соотечественников за рубежом».

«Этот жест позволил бы мобилизовать нашу диаспору и сделать её по-настоящему третьим после армии и флота настоящим союзником России в мире», — подчеркнул Затулин.

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Сопровождение законов о приеме в гражданство

Профильные комитеты Совета Федерации должны проследить правоприменительную практику получения российского гражданства. Такое поручение дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко при обсуждении закона верхней палатой парламента 17 апреля.

«Столько у нас дури в миграционных вопросах: непрофессионализма, неоперативности и всего остального, — что действительно жалко людей, которые хотят… наших соотечественников, которые хотят жить в нашей стране, работать у нас. Одно снимем — другое появляется. Другое снимем — третье появляется. Давайте мы всё-таки поручим комитету по конституционному законодательству и комитету по обороне, давайте отслеживать», — заявила Матвиенко.

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Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

И гнев её не случаен. В марте 2020 года в России был принят закон, отменяющий экзамен по русскому языку для граждан Украины, Белоруссии при получении российского гражданства. Между тем положения МВД, определяющие процедуру признания носителями российского языка, предполагают такой упрощённый порядок только для тех, кто предоставит документы о получении полного образования до 1991 года. Это вызвало возмущение Матвиенко. Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов пообещал привести правовой акт в соответствие.

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